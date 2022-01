Caprichoso prorroga edital de toadas 2022; confira

A Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso prorrogou o prazo para as inscrições do edital de toadas “Amazônia, nossa luta em poesia” que encerraria nesta quarta-feira (12). Com o adiamento do prazo, a nova data limite para as inscrições das obras passa a ser o dia 20 de janeiro, quinta-feira.

A prorrogação ocorre a pedido dos compositores que estão empenhados em concluir suas obras e que precisariam de um prazo mais longo para finalizarem as músicas em estúdio e assim efetuar a inscrição no novo prazo. O Boi Caprichoso entende ser importante atender o pedido dos poetas azulados na busca por um álbum que atenda o projeto boi de arena 2022.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no e-mail: [email protected] De acordo com o edital, a modalidade de concorrência será exclusivamente para toadas de Itens Individuais e Galera. “Será um álbum especial com toadas dedicadas aos nossos itens e ao nosso torcedor apaixonado”, confirmou o presidente do Conselho de Arte Ericky Nakanome.

A agremiação pagará como premiação para cada toada aprovada o valor de R$ 3 mil. Não serão aceitas inscrições para toadas temáticas como Lenda Amazônica, Figura Típica Regional, Ritual, Tribais e Toada Letra e Música.

O edital e a ficha de inscrição estão no link:

https://drive.google.com/file/d/1PFtEQJx3ePMEs-7i0g4WRo-EQKd6iOFj/view?usp=sharing