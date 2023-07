Lançamento de livro infantojuvenil e exposição são atrações do Parque do Mindu

Manaus/AM - A criançada de férias em casa ganha neste sábado, dia 8 de julho, às 9h, uma programação diferente com o lançamento do livro "O menino que morava no poste", do artista amazonense Rogério Mascarenhas, mais conhecido como Romahs e a exposição "Os Gitinhos" que reúne os personagens do livro em miniaturas espalhadas pelo parque.

A obra "O menino que morava no poste" voltada ao público infantojuvenil conta a história de dois amigos com dez centímetros de altura, Severiano e Benedito, que ao lado de uma menina que comanda 50 terríveis cabas mágicas, a Zuleide, se embrenham na imensa Floresta Amazônica para recuperar um objeto precioso que está sendo levado para ser dado de presente a um ser mágico, a menina mariposa Clara, que nascerá para reinar sobre todos os seres minúsculos, tanto o povo mágico Gitinho, (do qual pertencem Severiano e Zuleide), como também os insetos e outros pequenos seres vivos que habitam na mata. Nessa viagem, eles enfrentam terríveis perigos, como serpentes gigantescas, onças e um exército de formigas-zumbis, comandadas por um fungo-rei.

O autor destaca que os nomes dos protagonistas: Zuleide, Severiano, Benedito e Clara são homenagens dele aos avós e as referências para criar a história são as suas lembranças de infância na cidade de Parintins, no interior do estado do Amazonas, onde nasceu e morou até os 14 anos. O livro representa um sonho antigo do artista que prometeu não deixar os escritos esquecidos nas gavetas.

“A ideia do livro veio na mesma época em que nasceu a minha primeira filha (Beatriz Mascarenhas, revisora do livro e também roteirista dos Estúdios Maurício de Sousa) e conviveu com ela e com todos em casa por mais de duas décadas. Escrevi algumas versões do seu texto e fiz várias ilustrações, mas sempre o deixava de lado priorizando outros projetos e trabalhando para pagar as contas e despesas do lar. Acabou reduzido a surtos de lembrança assustada e culpada, quando eu prometia que não o relegaria a um sonho esquecido, abandonado. Que não seria como os quadrinhos que criei na infância e morreram de inanição, trancados no fundo de uma gaveta. Então um dia cumpri a promessa e voltei para ele”, relembrou Romahs.

“Em 2019 resolvi tirar o livro da gaveta e inscrever num edital de cultura para me capitalizar e enfim publicá-lo. Ganhei o edital e ao retornar aos originais da obra, senti que ela estava incompleta, que precisava de uma segunda parte para a história que eu tinha criado”, disse ele.

Uma das dificuldades encontradas pelo artista para seguir com a obra foi o fato de que o texto estava escrito a mão em um velho caderno ou sua versão digitada estava presa em um disquete mofado e da necessidade de reescrevê-la, Romahs começou a pensar numa continuação. “Daí veio uma nova aventura, começando do ponto onde parara a que eu criei primeiro, 24 anos antes. Assim, surgiu a segunda parte, a aventura na nossa selva amazônica”, complementou.

Exposição paralela

O lançamento do livro terá como uma de suas atrações o lançamento de uma exposição de arte ao ar livre chamada “Os Gitinhos”, que consiste na exibição de dez personagens moldados em biscuit pela artista visual Lorena Souza, a partir dos layouts desenhados pelo autor e baseados nos personagens do seu próprio livro. Os bonecos de 15 centímetros estarão espalhados no meio da vegetação, no decorrer de uma das belas trilhas arborizadas do Parque do Mindú.

Lançamento do artbook do livro

Também será lançado no mesmo dia, o artbook do livro (um livreto contendo desenhos, com estudos de personagens, cenários, cenas e ilustrações que na sua maioria ficaram de fora do livro ou dos quais foram aproveitados apenas recortes). Esse artbook é uma idealização do arte-finalista do livro, Tieê Santos, que teve a ideia de levar até o público essas belas imagens não aproveitadas na edição.

Saiba mais sobre o Romahs

Romahs é brasileiro, amazonense da cidade de Parintins. Artista visual premiado em salões como o de Humor e Arte Gráfica no Amazonas e quadrinhista prestigiado: sua obra em quadrinhos, em parceria com o roteirista Emerson Medina, A Última Flecha, foi indicada a importantes prêmios literários e de arte gráfica como o HQ MIX, o Oscar dos quadrinhos brasileiros, como também ao Prêmio ABERST de Literatura, além de figurar no catálogo HQ BRASIL como um dos 100 melhores quadrinhos brasileiros dos últimos dez anos.

Ficha técnica

Livro de literatura infanto juvenil ‘O menino que morava no poste’

Autor: Romahs (Rogério Mascarenhas)

Ilustrações: Romahs (desenhos) e Tieê Santos (arte-final)

Criação da capa, conceito gráfico e diagramação: Marcicley Reggo

Editora: REGGO

Lançamento: dia 08 de julho de 2023, no Parque do Mindú - Rua Domingos José Martins, s/nº – Parque Dez de Novembro, às 9h.

Veja Também:

Manaus recebe espetáculo da 'Esquadrilha da Fumaça' neste sábado, na Ponta Negra

Grupo Estrelas e Loka Tentação agitam Pagode do Decreto neste domingo em Manaus