Jhon Veiga e Uendel Pinheiro agitam primeira edição da festa 'Deu Match' em Manaus

Os ingressos podem ser comprados na loja Madame Tadah, localizada na Rua Pará, 865, Loja 07, Vieiralves e na loja AD no Manauara Shopping. O ingresso VIP pode ser adquirido por 40 reais e na modalidade Premium o valor é 90 reais, com direito a 4h de open bar.

Manaus/AM - Festa "Deu Match", conhecida como a festa do Tinder, vai acontecer pela primeira vez em Manaus no próximo dia 16 de julho. Entre as atrações, estão confirmados os cantores Jhon Veiga, Maykinho, além de muito pagode com o grupo NTDS e Uendel Pinheiro. Nos intervalos, o público vai poder curtir o som da DJ Layla Abreu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.