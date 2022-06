Teatro Amazonas reabre para visitação turística aos domingos

A diretora do Teatro Amazonas, Sigrid Cetraro, declarou que aumentaram as demandas turísticas na casa de espetáculos, tanto pelas companhias e agências de turismo como pelo público de maneira geral.

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, abre novo horário de funcionamento do Teatro Amazonas, um dos maiores cartões-postais do Estado. Aos domingos, a partir do dia 3 de julho, o público poderá visitar o patrimônio histórico das 9h às 13h.

