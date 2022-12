Humorista Tiago Santineli se apresenta em janeiro em Manaus

Os ingressos já podem ser comprados no ingressodigital.com e custam R$ 120 a entrada inteira e R$ 60 meia entrada ou entrada promocional com doação de 1 kg de alimento não perecível.

Manaus/AM - No dia 28 de janeiro o humorista e youtuber Tiago Santineli vem a Manaus com o show "Pai da Mentira". Em apresentação única, o stand up vai acontecer no Teatro Manauara às 19h.

