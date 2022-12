DJ Raidi Rebello comanda Flash Disco Réveillon em Manaus

Manaus/AM - No dia 31 de dezembro o "Flash Disco Réveillon" vai reunir os amantes da música disco no Pavilhão do 5. O evento é uma celebração dançante da virada de ano e vai começar às 22h.

Os DJ’s Raidi Rebello e Fernando Araújo estarão no comandam da festa, que vai começar às 22h. Os ingressos custam de R$ 50 a meia entrada no setor pista, até R$ 600 a mesa camarote VIP Open bar, e podem ser comprados no site ingressofly.com.