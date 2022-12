Festival Afro-Amazônico de Yemanjá e Virada do Vale começam na quinta em Manaus

Tendas livres foram montadas para abrigar os terreiros que forem realizar seus rituais, a fim de ter proteção da chuva e do sol. O acesso às águas da praia no perímetro do evento será delimitado pelo Corpo de Bombeiros.

O espaço, que estará montado até as 9h do dia 1° de janeiro de 2023, será dotado de segurança e infraestrutura completa.

