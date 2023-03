Gabriela Rocha e Maria Marçal brilham no Celebra Manaus 2023

Manaus/AM - As cantoras gospel Gabriela Rocha e Maria Marçal se apresentam no Celebra Manaus no dia 31 de março, no Podium da Arena em Manaus. O evento vai acontecer a partir das 19h e os ingressos já estão disponíveis para compra.

As entradas custam entre R$ 40 e R$ 240, além do camarote fechado para 20 pessoas no valor de 2.300 e podem ser compradas no site ingressomix.com e nos pontos de venda física das lojas Ramsons, no Amazonas Shopping, Manauara Shopping e Sumaúma Park Shopping.

SERVIÇO

Evento: Celebra Manaus 2023

Data: 31 de março de 2023 (sexta-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Podium da Arena da Amazônia, Avenida Constantino Nery

Entrada: ingressos à venda no site ingressomix

Informações: (92) 98825-3132