Gabi Farias apresenta 'Enchente Live Show' neste sábado

Manaus/AM - Para celebrar e compartilhar o processo de produção de seu disco de estreia, a artista Gabi Farias apresenta a ‘Enchente Live Show’, neste sábado, 10, a partir das 18h30, com transmissão no YouTube e Instagram.

Em formato intimista, Gabi Farias se apresenta na companhia do músico João Felipe Ferreira e traz canções do EP ‘Vazante’ e algumas faixas inéditas do disco ‘Enchente’, em fase de produção, com lançamento previsto para o final deste ano.

Para realizar a produção do disco, a artista lançou uma campanha de financiamento coletivo com diversas recompensas aos apoiadores. O prazo para colaborar encerra na próxima sexta-feira, 17.

“Vaquinha virtual”, como pode ser chamada a campanha, é uma forma independente de arrecadar financiamento para projetos de variados segmentos.

Todas as informações para contribuir podem ser acessadas nas redes sociais da cantora.

Álbum de estreia

Com processo de produção já iniciado, ‘Enchente’ terá dez músicas. Além da produção assinada por Viktor Judah, responsável pelo EP “Vazante”, algumas faixas serão produzidas por Guilherme Bonates e André Ethos, produtores de Manaus, em colaboração inédita. A própria cantora assume a co-produção de todas as faixas.

“Pra mim, ser independente musicalmente sempre foi uma forma de fazer com que outras mulheres se inspirassem e quisessem entender mais sobre processos de produção musical, agora eu estou tendo oportunidade de fazer isso com meu próprio trabalho. Ao mesmo tempo que é assustador, também é muito libertador”, explica Gabi.

O álbum promete dar continuidade à proposta apresentada em ‘Vazante’, explorando ainda mais a versatilidade de sonoridades, do experimental e, principalmente, dos vocais da cantora.



Recompensas



As recompensas da campanha variam de acordo com o valor de contribuição. Conforme os valores vão aumentando, mais presentes é possível adquirir.

Adesivos, ecobags, bordados, aulas de canto, shows virtuais, camisetas são algumas das diversas opções.

A lista completa está disponível no site da campanha: www.catarse.me/enchentefinanciamentocoletivo.



Carreira

Cantora, compositora, instrumentista e professora de música, Gabi Farias, estudou Música na Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Começou a carreira em 2017, como integrante da Orquestra Puxirum, com a qual ganhou o festival de música universitário Manifesta, em 2018.

Em 2019, em carreira solo, lançou seu EP ‘Vazante’, com quatro faixas. Em 2020 iniciou um trabalho inteiramente virtual para ligar o trabalho de mulheres artistas do cenário musical amazonense com conversas ao vivo em redes sociais.

“Mesmo com todas as dificuldades que a pandemia trouxe, conseguimos criar uma espécie de ponte, uma ligação maior com outros artistas da cena, e com o público que cada dia mais tem valorizado a arte local” afirma a cantora.

Gabi Farias é nome requisitado em diversos projetos musicais como o show Recortes, produzido por Bel Martine e Aldi Arruda, coletânea Flor da Selva, produzido por Patrícia Borges (Kariwa Bacana Produções) e Banzeiro Novo, produção de Beatriz Procópio e Matheus Santaella.