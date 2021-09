Forró dos Paredões comemora 5 anos de carreira em Manaus

Manaus/AM - Manaus vai ferver com a comemoração dos 5 anos de carreira do Forró dos Paredões neste sábado (4). Na line ainda tem DJ Will DF, MC Mari, Mauro Lima, Ostentação, Felipe Salles, Festança, DJ Alex Costa e Dj Lucas Bess nos intervalos.

MC Mari, famosa pelo hit "Senta Concentrada", e DJ Will DF são as atrações nacionais que prometem agitar o público. Outra novidade é o lançamento da nova formação da Banda Ostentação do Forró.

O evento inicia às 22h. Ingressos à na MS Modas na estrada do Manaus em frente ao Salmo 91, Freitas Tabacaria na Redenção e pelo disk entrega (92) 99150-2781 ou 98476-3774.