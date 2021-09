Joyce Cândido lança 'Verdadeiro amor', música dos manauaras Flávio Pascarel

Manaus/AM - A cantora que viralizou pelo WhatsApp com a “música do amigo” Tesouro Maior (Alceu Maia e Lu Carvalho), e que já encantou Manaus cantando com a OCA, no Teatro Amazonas, lança mais uma música dos manauaras Flávio Pascarelli e Paulo Onça.

“”Verdadeiro amor”, da dupla de compositores, é um samba apaixonante, com uma letra linda. Tem um verso inspirado em Clari- ce Lispector com muita sensibilidade, bem característica das poesias do nosso querido Pasca- relli. Um refrão empolgante, bem ao estilo do sambista Paulo Onça. Uma alegria ter gravado mais um samba dessa dupla!”, declara Joyce.

O clipe traz direção de Roberto Pontes, animações da D2G Filmes, com ilustrações do artista Guilherme Sá, que além de ser desenhista é cavaquinista e compositor parceiro de Joyce em sambas que estarão no próximo álbum da cantora, do qual Verdadeiro amor também faz parte.

A música será lançada na madrugada de 16 para 17 de setembro em todas as plataformas digitais, e o clipe, no dia 18/09, sábado, ao meio dia, no canal do YouTube de Joyce Cândido.