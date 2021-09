Arqueólogos descobrem buquês de flores de 1.800 anos em pirâmides; veja

De acordo com Sérgio, os quatro buquês ainda estão em “muito bom estado”, inclusive, “ainda amarrados com cordas, provavelmente de algodão”.

Em entrevista ao jornal mexicano La Jornada, repercutida pelo tabloide britânico Daily Mail, o arqueólogo Sergio Gómez, do Instituto Nacional de Antropologia e História do México, afirmou que a oferenda é explicação mais viável por conta de registros apontando que esse deus teria criado a humanidade, posteriormente dando-a de presente o milho, importante alimento para os povos mesoamericanos.

No local estão localizadas uma série de pirâmides que remontam ao passado da região e durante uma expedição a um túnel sob uma pirâmide que guardava o templo do deus Quetzalcóatl, conhecido como "Serpiente Emplumada”, foram encontrados os buquês.

