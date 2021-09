Prata Filho, Mikael e Samara Tequileira agitam sábado em Manaus

Prata Filho promete o melhor do pagode. Já Mikael, de volta a Manaus para shows, ele promete hits das rádios como, ‘Deixa tudo como Tá’, ‘Baby me atende’, ‘Teu segredo’ e ‘Libera ela’. Famosa nas casas de shows em Manaus, Samara Tequileira é presença Vip confirmada. A influencer Lya Soares também promete o ar da graça.

Manaus/AM - Manaus ganha um novo espaço de eventos neste sábado (4) com muito Samba Funk. O Deck Tarumã recebe os cantores Prata Filho, Mikael, Samara Tequileira, Mc Aleff, Ostentação do Forró e nos intervalos DJ Uchôa.

