Filme vencedor do Oscar estreia nesta semana no Cine Casarão

Manaus/AM - Vencedor do Oscar na categoria Melhor Filme Estrangeiro, o longa-metragem ‘Drive My Car’ estreia nesta quinta-feira (31), às 18h30, no Cine Casarão, espaço dedicado ao cinema no Casarão de Ideias, localizado na Rua Barroso, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Além da produção asiática, a programação do Cine Casarão também contará com as estreias de ‘Pajeú’, ‘O Presidente Improvável’ e ‘Surdina’. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada pelo Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia).

Dirigido por Ryūsuke Hamaguchi, ‘Drive My Car’ segue duas pessoas solitárias que encontram coragem para enfrentar o seu passado. Yusuke Kafuku é um ator e diretor de sucesso no teatro, casado com Oto, uma mulher muito bonita, porém também uma roteirista com muitos segredos, com que divide sua vida, seu passado e colaboração artística.

Quando Oto morre repentinamente, Kafuku é deixado com muitas perguntas sem respostas de seu relacionamento com ela e arrependimento de nunca conseguir compreendê-la completamente. Dois anos depois, ainda sem conseguir sair do luto, ele aceita dirigir uma peça no teatro de Hiroshima, embarcando em seu precioso carro Saab 900.

Lá, ele conhece e tem que lidar com Misaki Watari, uma jovem motorista, com que tem que deixar o carro. Apesar de suas dúvidas iniciais, uma relação muito especial se desenvolve entre os dois. O filme será reexibido no domingo (3), às 16h.

Nacional

Outra estreia será ‘Pajeú’, do diretor Pedro Diógenes, que ocorre também na quinta, às 16h30. Maristela está sendo atormentada por um sonho constante: uma criatura emergindo das águas do Riacho Pajeú. A estranheza e insistência do pesadelo começam a atrapalhar o sono e o cotidiano de Maristela que, procurando uma solução para seu problema, inicia uma pesquisar sobre o Riacho, sua história e seu desaparecimento.

Os pesadelos não param. Sonho e realidade se misturam. Pessoas próximas a Maristela começam a desaparecer, assim como o Pajeú desapareceu. A angustia dela aumenta junto com o medo de também sumir. A reexibição será no sábado (2), às 20h.

Ainda entre as estreias está ‘O Presidente Improvável’. Com direção de Belisario Franca, a produção passeia pela trajetória do sociólogo, professor e ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso (FHC). Em uma longa entrevista, dialogando com material de arquivo e reflexões sobre sociologia, ciência política e vida pública, FHC comenta temas atuais e os desafios econômicos do Brasil.

Prestes a completar 91 anos, ele destaca momentos da vida desde a juventude até a presidência, como sua participação no movimento estudantil, manifestações contra a Ditadura e na campanha pela presidencial. O filme será exibido na sexta-feira (1º), às 15h30, e sábado, às 17h30.

A quarta estreia desta semana será ‘Surdina’. Vivendo a vida no campo, onde a paisagem rural lembra uma Portugal antiga, um homem idoso descobre que sua esposa foi vista fazendo compras. Uma situação aparentemente normal, não fosse pelo fato de que ele acreditava que ela estava morta. Triste e se sentindo traído, ele decide se esconder de todos, mas seus amigos não vão deixar que ele sofra sozinho. Com direção de Rodrigo Areias, o filme será exibido sexta-feira, às 17h30, e sábado, 15h30.