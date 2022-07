Festival 'Até o Tucupi' reúne artistas com programação gratuita em Manaus

Manaus/AM - O Festival Até o Tucupi 2022 reúne música e outras atividades gratuitas em Manaus. Esta edição, que começou nesta quarta-feira (27), se estende ao longo da semana e finaliza com a Mostra Musical no sábado (30). Jup do Bairro e Nic Dias estão entre atrações do evento. Confira.

A programação inclui palestras, painéis e oficinas focadas na qualificação e formação desta geração de produtores e artistas que ocupam a cena artística da cidade.

A Mostra de Música acontece na sexta-feira (29) e no sábado (30), na arena aberta do Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, Centro de Manaus. Ao todo serão 11 atrações. São elas:

Jup do Bairro (SP);

Nic Dias (PA); Anna Suav;

Lua Negra;

Kurt Sutil;

Gabi Farias;

Dan Stump;

Lary Go & Strela;

Jacintas;

Maddy & Seus Namorados;

Um Trevo.

Jup do Bairro

Jup do Bairro, que se apresenta no sábado (30), é cantora, atriz, performer, uma multiartista natural de São Paulo e integrou por três anos a banda de Linn da Quebrada como backing vocal e performer. Simultaneamente, criou o Bad do Bairro, ao lado da produtora musical e DJ Badsista.

Nic Dias

Cria das ruas de Icoaraci, distrito suburbano de Belém, o show de Nic Dias acontece na sexta-feira (29). Ela tem mostrado nos seus versos a potencialidade da sua voz em contar histórias que muitas vezes são silenciadas, em um país culturalmente racista como o Brasil.

Sobre o Festival Até o Tucupi

Desde 2007 o Festival Até o Tucupi amplia a possibilidade de produção cultural brasileira escrevendo uma história participativa incluindo a sociedade civil, mobilizadores culturais e incluindo em sua essência a cultura digital, além das associações e os coletivos.

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira (27)

19h às 22h – Projeto Integrado: ‘Batalha Lado Norte’

Realizadores: Lado Norte.

Descrição: Batalha de rimas e pocket shows de artistas.

Local: Rua Hélio Leão, 447, Cidade Nova (ao lado do mercado São Jorge).

Acesso: gratuito

Quinta-feira (28)

14h – Projeto Integrado: ‘SusPenso’

Realizadores: Odacy Oliveira.

Descrição: Projeto artístico de Ação Performática.

Local: Ponte no Igarapé do Passarinho (Av. Ten. Roxana Bonessi, Monte das Oliveiras).

19h às 22h – Projeto Integrado: ‘Bumba Meu Vogue’

Realizadores: Casa Matagal.

Local: Taberna 1069 (Av. Getúlio Vargas, Centro).

Acesso: R$ 10 (antecipado) / R$ 20 (na hora).

Sexta-feira (29)

16h às 17h – Painel ‘Agência Let’s Gig: Booking e Agenciamento Artístico’

Facilitadora: Fernanda Martucci

Descrição: Fernanda Martucci compartilha sua experiência com a Let’s Gig, que realiza agenciamento e booking de artistas brasileiros. A palestra se desenvolve em torno da no prática e funcionamento desse serviço imprescindível para o crescimento de um artista no Brasil.

Local: auditório do Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro de Manaus).

Acesso: gratuito

17h às 18h – Projeto integrado: ‘Ruas, becos e vielas’

Realizadores: Contem Dança Cia.

Descrição: O projeto de Intervenção Urbana em Dança “Ruas Becos e Vielas” apresenta a proposta de continuidade da investigação em espaços urbanos a partir das experiências espaço-tempo já vivenciadas pelos artistas da Contem Dança Cia.

Local: entorno do Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro de Manaus).

19h às 22h – Shows musicais

Local: arena aberta do Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro de Manaus). Acesso gratuito. Vídeo mapping: Paulo Trindade

18h45 – Jaime Diakara (@jaimediakara)

Rito de defumação – ritual de defumação cosmológica Dessana, abrindo os shows do Festival Até o Tucupi 2022.

19h a 19h30 – Jacintas

19h40 a 20h10 – Lua Negra

20h20 a 20h50 – Gabi Farias

21h a 22h – Nic Dias (PA)

21h – Projeto integrado: ‘Toca do rato’

Local: Bar do BK (Av. Igarapé de Manaus, 150, Centro).

Acesso: gratuito

Sábado (30)

13h às 15h – Atendimento Agência Let’s Gig

Facilitadores: Fernanda Martucci e Ricardo Rodrigues.

Descrição: consultorias individuais com os participantes da Oficina “Gestão de Carreira – Juntando as Peças”, com ideias de como ampliar as possibilidades do modelo de negócio de cada um.

15h às 17h – Encontro ‘A Amazônia e os Festivais de Música’

Convidados: Elisa Maia (Festival Até o Tucupi e Festival Somas), Jeft Dias e Gerson Dias (Festival Psica), Manoel Rola (Festival Tomarrock), Ricardo Rodrigues (Festival Contato), Sara Loiola (vice-presidente da Abrafin e Festival Internacional de Mulheres Negras), Patrícia Borges (Festival Kariwa Bacana), Sissy Mendes (Feira de Alternativas Urbanas)

17h às 22h – Shows musicais

Local: arena aberta do Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro de Manaus).

Acesso: gratuito

Video mapping: Paulo Trindade

17h a 17h30 – Um Trevo

17h40 a 18h10 – Mady e seus Namorados

18h20 a 18h50 – Lary Go & Strela

19h a 19h30 – Kurt Sutil

19h40 a 20h10 – Dan Stump

20h20 a 20h50 – Anna Suav

21h a 21h50 – Jup do Bairro

21h às 06h – After oficial do Até o Tucupi 2022: Banana Frita

Banana Frita é a festa que fecha as ações do Festival Até o Tucupi 2022, com a estrelada DJ paulistana Badsista e fortes representantes da cena eletrônica local: Koka b2b Guilllerrrmo, Llluaninha, Funkadona, Walfatal, Shaisson e Dreko.

Local: Casa Luppi (Rua Ferreira Pena, 139, centro de Manaus).

Acesso: ingressos a R$ 40 / R$ 50 / R$ 60