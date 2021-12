Festa ‘I love 90’s’ retorna neste sábado em Manaus com DJ Raidi Rebello

Manaus/Am - No próximo sábado, dia 18/12, os DJs Raidi Rebello, Ary Guedes e Marcio Lima convidam o público a reviver os grandes hits da década de 90 na festa “I love 90’s – Edição Fantasy”, a partir das 21h30, no Pavilhão do Studio 5, na Av. General Rodrigo Otávio, 3373, bairro Crespo.

A festa seguirá os protocolos de prevenção contra a Covid-19 com uso obrigatório de máscara, exigência da apresentação da carteira de vacinação em dia e disponibilização de álcool gel.

Ao som de muita dance music, italo house, tecno, eurodance e outros ritmos que marcaram a década de 90, a festa promete trazer boas lembranças para quem vivenciou a época. Para deixar o clima ainda mais festivo, haverá telões espalhados pelo local passando clipes de grandes lendas da música na época.

“Essa vai ser uma festa muito animada, com ritmos dançantes. Queremos que a juventude, que vivenciou esse período de ouro, quando Manaus foi considerada a capital brasileira da dance music, relembre os bons tempos e aproveite muito. Naquele tempo, Manaus tinha vários templos da música eletrônica como Mikonos, Bancrevea, Spectron, Les Gens 300 e muitas outras”, disse um dos organizadores do evento, o DJ Raidi Rebello.

Os ingressos já estão à venda e são limitados. O primeiro lote tem valores a partir de R$ 40, com opções também de mesas comuns e VIP para até quatro pessoas, no valor, respectivamente, de R$ 180 e R$250.

A venda de ingressos acontece nas Lojas Via Uno dos shoppings Amazonas, Manauara, Sumaúma e Grande Circular, além da bilheteria localizada na praça de alimentação do Studio 5 e no estacionamento da Academia Cheik Live.

“Neste evento trouxemos também a temática da fantasia, mas ressaltamos que não é uma condição obrigatória. Vai fantasiado quem quiser entrar no clima da década de 90. Para nós, o mais importante é todos curtirem a festa, com ou sem fantasia”, conclui Raidi.