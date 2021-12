Inscrições para empreendedores da Feira da FAS de 2022 seguem até sexta

Manaus/Am - A Feira da FAS retorna em 20 de fevereiro de 2022, mas abre hoje (13) as inscrições para os empreendedores interessados em participar do evento. O objetivo da feira, que acontece mensalmente, é incentivar a economia criativa e verde, abrindo espaço para vendas de produtos e apoio aos pequenos negócios.

Os empreendedores da área gastronômica, de variedades, como artesanatos, colecionáveis e roupas, e área verde, com itens de jardinagem e artigos naturais, e entre outros, podem se inscrever até dia de 17 de dezembro.

Depois do período de inscrições, haverá a seleção dos negócios e o anúncio dos empreendedores selecionados será feito no dia 22 de dezembro somente por e-mail para os inscritos.

“Para a seleção, nossos critérios são de que sejam atividades e produtos que fomentem a economia criativa, com produção própria, e com foco na sustentabilidade, para contribuir com a melhoria da qualidade de vida da sociedade”, explica um dos coordenadores da Feira da FAS, Gabriel Cavalcante.

A Feira da FAS de 2022 será, como todas as demais, na sede da instituição, localizada na rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez, com a participação de mais de 70 empreendedores, atividades culturais, educativas, capacitações, entre outras atividades para todas as idades.

De acordo com os organizadores, o evento seguirá todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19, com a obrigatoriedade do uso de máscara e apresentação da carteira de vacinação com o esquema vacinal completo.

A FAS informa avaliar as condições sanitárias periodicamente para a realização do evento e segue as recomendações das organizações de saúde.