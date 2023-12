Espetáculo 'Quebra-Nozes e o Reino Encantado dos Doces' é antecipado em Manaus; confira

Manaus/AM - Excepcionalmente neste sábado (16), o espetáculo “Quebra-Nozes e o Reino Encantado do Doces” será antecipado para às 11h. A atração, que segue em temporada no Teatro Amazonas, faz parte da programação do Mundo Encantado do Natal.

Segundo a direção do Teatro Amazonas a antecipação do horário, agendado anteriormente para as 19h, fez-se necessária devido a ajustes técnicos imediatos. Portanto, os ingressos não precisam ser trocados, apenas apresentados, com o documento de identificação, na entrada do teatro. As demais apresentações permanecem sem alteração de horário.

Últimos agendamentos

Na segunda-feira (18), serão abertas as inscrições no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) para as últimas vagas das atrações que integram o Mundo Encantado do Natal.

A primeira delas será para a Fábrica do Papai Noel, às 11h, onde serão disponibilizadas 500 vagas por dia, distribuídas entre 21 e 23 de dezembro. A Fábrica do Papai Noel fica no Centro Cultural Palácio da Justiça, avenida Eduardo Ribeiro, Centro. No espaço, o público faz uma visita pelos bastidores da fábrica do Noel, acompanha a movimentação dos duendes e, ao final, o momento mais esperado, uma chuva de neve.

O segundo agendamento será às 15h, para o Concerto “O Encanto do Natal”, com o Balé Folclórico do Amazonas, Amazonas Filarmônica, Orquestra de Violões e Coral do Amazonas. Participam como solistas: Marcela Bártholo, Carol Martins, Elane Monteiro, Enrique Bravo e Luiz Carlos. Serão 474 vagas por dia, distribuídas entre 20 e 21 de dezembro.

É importante lembrar que as inscrições são gratuitas e, para o agendamento é necessário informar o CPF, a data de nascimento, tanto dos responsáveis, quanto dos dependentes.