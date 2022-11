Espetáculo de dança e música com Marcia Siqueira terá entrada gratuita neste sábado

Manaus/AM - Em comemoração ao Dia Nacional da Cultura (5 de novembro), o Teatro Amazonas receberá um show especial que vai unir o som da Amazonas Band, o ritmo do Corpo de Dança do Amazonas (CDA) e a voz emblemática da cantora Márcia Siqueira. Os Corpos Artísticos do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam-se na casa de espetáculos neste sábado (05), às 20h, com entrada gratuita.

O show será dividido em duas partes, a primeira delas com o lançamento da nova composição do regente da Amazonas Band, Rui Carvalho, intitulada “Requiem”. A música terá solo de Ênio Prieto no sax soprano e alto, Aldenor Honorato na guitarra, Renan Ramos no trompete e La Bamba nos teclados.



Outras composições que fazem parte do repertório do show são: “É luxo só”, de Ary Barroso; “Desafinado”, de Tom Jobim; “Dindi”, de Tom Jobim e Aloysio de Oliveira; “Madalena”, de Ivan Lins, com arranjo de Gilson Peranzzetta; além de “Ponta Negra”, que é uma composição também criada pelo regente Rui Carvalho.



A segunda parte do espetáculo terá a apresentação de “Ritos de Passagem”, música composta pelo professor e instrumentista norte-americano, Ed Sarath, que marcou a abertura do Amazonas Green Jazz Festival, realizado em julho deste ano, no Teatro Amazonas. A apresentação ainda terá uma participação especial com Ênio Prieto no saxofone soprano, Giovani Amâncio no saxofone tenor e Airton Silva na bateria.



Além disso, o CDA apresentará a coreografia criada especialmente pelo premiado coreógrafo de Porto Alegre, Rui Moreira, que demonstra um rito de passagem em homenagem à cultura Tikuna.



“O objetivo é proporcionar uma noite de espetáculos com DNA nativo da Amazônia, incluindo a importância da cultura Tikuna com a coreografia do Corpo de Dança do Amazonas e a voz imponente da cantora Márcia Siqueira”, comenta o regente Rui Carvalho.