Em Manaus, festival de cultura e gastronomia japonesa tem planetário gratuito e mais

Manaus/AM - O Festival Jungle Matsuri de Cultura e Gastronomia Japonesa, que acontece até o domingo, 25 de setembro, no Studio 5 Centro de Convenções, conta com a Sky Bridge Experience, um planetário que retrata o encontro entre o Brasil e o Japão através das constelações.



Com acesso gratuito, a experiência de realidade virtual que retrata o encontro entre o Brasil e o Japão através das constelações percorre o país levando uma experiência imersiva de planetário através de óculos 3D, e inspirada no conteúdo do projeto Sky Bridge-Ponte do céu --- originalmente desenvolvido para os planetários no Japão.

O projeto trata do intercâmbio cultural em sua totalidade, ou seja, artes plásticas, música, poesia e trabalho em conjunto e faz parte de uma série de projetos de arte cênica de cooperação internacional da Fundação Japão. Desenvolvido para os planetários no Japão pela empresa japonesa LIL Visual Art Studio, contou com a participação de músicos e artistas de ambos os países na produção. O evento de realidade virtual está inserido em importantes festivais de cultura japonesa das cidades por todo o Brasil.

Programação do Festival Jungle Matsuri até domingo:

24 de setembro (sábado)

12h – Show Musical: Lisa Tonaki/Allan Nywner

12h30 – Show Musical: Banda Kyuubi

13h30 – Grupo FuugaKazan Taiko

14h – Show musical: Bruna Higs

15h – Desfile e Concurso Cosplay

15h45 – Nippacats

16h – Outorga de Diploma de Honra ao Mérito do Cônsul-Geral

16h30 – Show musical: Larissa Tassi

17h – Grupo Teatral Nippaku

17h30 – Grupo Wadan Taikô Ensemble

18h – Bon Odori/Matsuri dance

19h – Show Musical: Cintia Nishimura e Beto Sasazaki

20h – Miss Nikkey Amazonas

25 de setembro (domingo)

12h – Orquestra Geek Jukebox

12h30 – Grupo FuugaKazan Taiko

13h – Show musical: Bruna Higs

14h – Grupo Wadan Taiko Ensemble

14h30 – Desfile e Concurso Cosplay

15h30 – Nippacats

16h – Grupo FuugaKazan Taiko

16h – Show Musical: Cintia Nishimura e Beto Sasazaki

17h – Grupo Teatral Shingeki

17h30 – Grupo Wadan Taiko Ensemble

18h – Show musical: Pamela Yuri

19h – Bon Odori/Matsuri dance

Obs.: a programação está sujeita a alterações e ajustes até os respectivos dias do evento

Evento: ‘Jungle Matsuri 2022’

Data: 23, 24 e 25 de setembro de 2022

Local: Studio 5 Centro de Convenções, Zona Sul de Manaus

Entrada: gratuita

Comunidade indígena participa

Neste sábado (24), cerca de 38 indígenas moradores da comunidade indígena Cipiá, localizada a 30 quilômetros do Centro de Manaus, devem visitar o festival. Na última quarta-feira (21) a organização do evento e representantes da Fundação Japão estiveram na comunidade em parceria com a Empresa Estadual de Turismo (AmazonasTur) para apresentar a experiência Sky-Bridge para alguns indígenas e o cacique Francis Gui, que avaliou a experiência com óculos 3D.



“Vocês têm uma conexão muito grande com a gente aqui do Brasil, essas simbologias fazem parte das nossas raízes, temos o mesmo sangue, mas o que nos divide são as nossas línguas, as nossas tradições, a nossa religião e a nossa cultura, só isso que subdivide, mas fora disso somos todos irmãos e a nossa cultura é muito ligada, tanto dos chineses, dos indianos, dos negros e vai ser uma honra maior ainda a gente ir lá pessoalmente conhecer mais da cultura de vocês”, avaliou o líder da comunidade.