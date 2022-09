Cileno apresenta '40 e poucos anos de música' hoje no Teatro Amazonas

Manaus/AM - O cantor Cileno vai realizar o show "40 e poucos anos de música", no Teatro Amazonas, no Centro de Manaus, neste sábado (24), às 20h. A apresentação celebra os 42 anos de carreira do artista amazonense e o acesso é gratuito.

Com uma hora e meia de duração, o repertório do show terá sucessos autorais que marcaram a trajetória musical de Cileno por mais de 40 anos, como "Www. i love you", "Mimo de Beija-flor", "Vibe Zona Sul", entre outras. O show terá participações especiais de outros artistas regionais: Nícolas Jr, Jander Manauara, Dudu Brasil e Isadora Fernanda.