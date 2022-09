Festival de Flores de Holambra em Manaus encerra esta semana

A exposição conta com mais de 200 espécies entre flores, mudas e plantas ornamentais como violetas, jasmins, lírios, bonsais, begônias, bromélias, orquídeas e muito mais. As flores e plantas serão comercializadas a preços acessíveis. Também será feita a comercialização de produtos relacionados à jardinagem, adubos e fertilizantes.

Manaus/AM - Após um período de dois anos sem ser realizada, a ‘Feira de Flores de Holambra’ voltou ao calendário de eventos de Manaus para perfumar a cidade. A edição começou dia 16 de setembro e vai até o próximo domingo (02) na Praça da Saudade, localizada no Centro, das 09h às 21h, diariamente e com entrada gratuita.

