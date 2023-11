Divulgada ordem das Escolas de Samba do Grupo Especial do Carnaval de Manaus 2024

Foi divulgada nesta sexta-feira (17), a ordem de desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial, no Carnaval de Manaus 2024, que será realizado no dia 3 de fevereiro, no Sambódromo, na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital.

1 - Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) Unidos do Alvorada

Início do desfile: 20h

Enredo: “Adetutu – O sonho de uma mãe africana”.

2 - GRES Andanças de Ciganos

Início do desfile: 21h20

Enredo: “Sofia – A arte da sabedoria”.

3 - GRES Vila da Barra

Início do desfile: 22h40

Enredo “Quem não vive para servir, não serve para viver. Salve! Salve! Sêo Potô, Bravo Sinhô! O rei da malandragem seu Zé Pilintra Chegou”.

4 - GRES Reino Unido da Liberdade

Início do desfile: 00h de domingo (4)

Enredo “Matriarcas” .

5 - GRES Mocidade Independente de Aparecida

Início do desfile: 1h20

Enredo: “O madeira é testemunha. A floresta berço, luta e suor, união para eternidade. Aparecida vem mostrar a saga da família cidade”.

6- GRES A Grande Família

Início do desfile: 2h40

Enredo “Kianumaka-Manã, a protetora da flores”.

7 - GRES Vitória Régia

Início do desfile: 4h

Enredo: “Arte, magia, samba e reciclagem. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”.

8- GRES Dragões do Império

Início do desfile: 5h20

Enredo: “Baobá – Rompendo as correntes da escravidão”