Com marchinhas e muita diversão, Carnaidoso acontece no dia 16 de fevereiro

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio do programa “Conviver”, do Parque Municipal do Idoso (PMI), via Fundação Doutor Thomas, realizará o tradicional “Carnaidoso”. A folia promete levar muita diversão ao público da terceira idade, no dia (16), a partir das 15h, no ginásio PMI, na rua Rio Mar, nº 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul.



Com a temática “Tropical”, o Carnaval da terceira idade terá entrada gratuita e seguindo os cuidados básicos de saúde, os frequentadores do parque poderão convidar os familiares e amigos para participar da festa.



Atrações



A folia começa com a melhor seleção de marchinhas do DJ oficial do PMI, Ery Castro. Em seguida, quem comanda a festa é o cantor Carlinhos do Boi e banda e, fechando a festa, a bateria da escola de samba Reino Unido da Liberdade. Além disso, o ambiente “Tropicalizado” também incluirá uma praça de alimentação com várias opções gastronômicas e a distribuição de preservativos.