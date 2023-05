Caprichoso lança álbum ‘O Brado do Povo Guerreiro’ em Manaus nesta sexta

Manaus/AM - Após o sucesso do evento em Parintins, o Boi-Bumbá Caprichoso promove neste sábado (06) o lançamento do álbum de toadas “O Brado do Povo Guerreiro” em Manaus. O palco da festa será o Bar do Boi, no Sambódromo.

O Movimento Marujada promete reproduzir o clima de bicampeonato que tomou conta do Curral Zeca Xibelão, numa noite que será inesquecível para a nação azul e branca. Integrantes da produção do Bar do Boi estiveram em Parintins para beber da fonte de inspiração e concluir o processo de concepção do evento. “É um dos eventos mais aguardados da temporada, e quem não foi a Parintins, não pode perder o que traremos a Manaus”, disse o presidente, Rogério Jesus.

O show de lançamento do álbum “O Brado do Povo Guerreiro” contará com os itens oficiais Edmundo Oran, Patrick Araújo, Marujada de Guerra e Prince do Caprichoso. Campeão do maior festival de todos os tempos, o Boi Caprichoso evoluirá com o tripa Alexandre Azevedo. Os itens individuais Marcela Marialva, Valentina Cid, Cleise Simas, Marciele Albuquerque e Erick Beltrão reservam performances que vão impactar o público.

A festa fica completa com os toadeiros azulados Diego Brelaz, Junior Paulain, Paulinho Viana e Klinger Junior, além das participações do Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus, Troup Caprichoso, Raça Azul e Força Azul e Branca (FAB).

O Bar do Boi de lançamento do álbum “O Brado do Povo Guerreiro” tem início às 21 horas e a entrada é gratuita. Mesas podem ser adquiridas pelo (92) 99103-6772 e camarotes pelo (92) 98833-0777. O evento tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Acesso de menores – O Movimento Marujada comunica que, por determinação do Juizado da Infância e da Juventude Infracional, baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a presença e permanência de menores de 12 anos no evento. Aos maiores de 12 anos e menores de 15 anos, é possível a permanência no evento, desde que acompanhado de um dos pais ou responsável, o qual deverá assinar um termo de compromisso, quanto a responsabilidade acerca de eventual situação de vulnerabilidade do menor; caso esteja acompanhado de terceiro responsável, este deverá portar autorização dos pais ou responsável legal; e aos maiores de 15 anos, é possível a permanência, desde que acompanhado dos pais ou maior responsável.