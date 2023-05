Super Bazar especial do Dia das Mães vai até domingo em Manaus

Manaus/AM - O Centro de Convenções Vasco Vasques recebe a 8ª edição do Super Bazar - Edição Especial Dia das Mães. O tradicional evento conta com artesanato, gastronomia e roupas para renovar o guarda-roupa.

Haverá também área instagramável para quem quer arrasar nas fotos das redes sociais, espaço kids, bar e gastronomia. Não é só isso: tem até espaço ‘pet friendly’. Além disso, a entrada e o estacionamento no local são gratuitos.

Docerias, espetarias, hambúrgueres, hot-dogs, sorvetes, pipocas gourmet, além de carnes, e camarões são ótimas opções para saborear enquanto curte o evento. Vai ter até bar para quem quer tomar aquela ‘gelada’. O estacionamento do evento é gratuito e conta com 700 vagas.

Programação

Na sexta-feira (5), o grupo Pagode dos Amigos é presença confirmadíssima, a partir das 19h, além do cantor Márcio Cigano, que faz show às 20h30, no palco do Super Bazar.

Ainda na sexta-feira, a Patrulha Canina abre as apresentações infantis, com Rubble, Skye e Woody, às 17h. Tem ainda Bolofofos: Leãozinho e Polvinho, às 18h. Buzz, Jessie e Woody, do Toy Story fazem a alegria da criançada a partir das 19h.

Entre as atrações também está a dupla Physys, que sobe ao palco às 17h do sábado (6). Na sequência, às 19h é a vez de Rodrigo Raniely e Monaliza. O encerramento fica por conta do Forró Delivery, que começa a se apresentar às 20h30.

Já no domingo (7), tem o espetáculo do Saltimbancos, ‘A família encantada’, às 17h. A banda 3 Gatos Pingados também é uma das atrações. No mesmo dia, o Grupo Kboclos também marca presença no palco Super Bazar, das 20h30 às 22h.