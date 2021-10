Cantora amazonense, Hêmilly Lira estreia em Copacabana, no Rio de Janeiro

A cantora amazonense Hêmilly Lira comemora seu show de estreia em Copacabana, no Rio de Janeiro. Residindo na Cidade Maravilhosa há 3 meses, ela afirma ser este o start da volta aos palcos em terras cariocas.

Conhecida no Amazonas pela identidade musical forte voltada para o Boi-Bumbá e MPB, a artista reúne 15 anos de carreira. A conexão com o Rio de Janeiro já é recorrente, isso porque em 2016, a cantora se mudou para a Cidade com o intuito de iniciar um trabalho nacional. O single Sigo em Frente, produzido por nada menos que Max Viana, filho de Djavan é o resultado do trabalho inicial lançado em 2017.

"Depois da maternidade, volto mais madura e disposta a retomar o trabalho em nível nacional. A música é minha vida. É a coisa que, depois de meu filho Zion, me faz mais feliz. Quero ressoar o nome da Amazônia no Brasil. Me aguardem que vem muito mais por aí".

O violonista Edson Portela é o músico de excelência que acompanha a cantora no Rio de Janeiro.