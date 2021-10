Boi Corre Campo lança logo comemorativa em alusão aos 80 anos do Bumbá

Manaus/Am - A Associação Folclórica Cultural Boi Bumbá Corre Campo, conhecido como "Gigante Sagrado do Folclore Amazonense", comemora no próximo ano 80 anos de história e tradição. Para dar início às comemorações dessa data importante, várias novidades estão sendo preparadas e a primeira será o lançamento da logomarca comemorativa, que inicialmente será publicada nas redes sociais da agremiação.

A logo comemorativa foi elaborada sob o mapa do Brasil, que é o símbolo do Boi Bumbá Corre Campo, e marca a trajetória cultural percorrida desde a sua fundação em 1942, por jovens negros do bairro Cachoeirinha. Em breve, outras novidades serão anunciadas dentro deste período de comemorações que se estende até maio de 2022.

Atual tetracampeão do Festival Folclórico do Amazonas, em 2022 o bumbá busca o quinto título consecutivo, feito já realizado em 1991. Atualmente, a agremiação é a mais antiga em atividade no folclore de Manaus.