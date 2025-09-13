Banda Di Bubuia é atração do Festival Sesi Cultura Infância nesta terça





Manaus/AM - Com 25 anos de atuação e mais de duas décadas dedicadas à música infantil, a Banda Di Bubuia é referência na cena cultural amazonense. O grupo se destaca pelas músicas autorais e pela produção de instrumentos a partir de materiais reciclados, transformando o que iria para o lixo em sons e experiências únicas.

E nesta terça-feira (16), subirá no palco do Largo de São Sebastião, a partir das 19h, pelo Festival Sesi Cultura Infância, um evento gratuito para toda a família.

A vocalista, musicista e compositora, Milena di Castro, convida e reforça a missão da banda, “temos muito cuidado na escolha do repertório. Nossas músicas são sempre pensadas para serem educacionais, com mensagens ambientais e, acima de tudo, apropriadas para as nossas Pipoquinhas, que são o público mais especial que existe. Portanto, pais e responsáveis, venham prestigiar e brincar com sua criança”.