Amazonas Jazz Day reúne artistas no Teatro Amazonas neste sábado em Manaus

Manaus/AM - No próximo dia 30 às 20h, o Teatro Amazonas será palco da terceira edição do Amazonas Jazz Day, evento que celebra o "Dia Internacional do Jazz" e reúne músicos da cidade apresentando grandes clássicos do Jazz e arranjos amazônicos. Em Manaus o espetáculo foi idealizado pelos músicos Leonardo Pimentel e Régis Gontijo.

O International Jazz Day é comemorado no dia 30 de abril em 190 países por iniciativa do pianista estadunidense Herbie Hancock, considerado um dos mestres do jazz, O evento promovido pela UNESCO e consiste em apresentações musicais destacando o Jazz na promoção da paz, da criatividade, do diálogo intercultural e na união dos povos.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e no site https://www.bilheteriadigital.com/amazonas-jazz-day-2022-30-de-abril