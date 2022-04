Naiara Azevedo agita Coari com show inédito em junho

No próximo dia 3 de junho a cantora Naiara Azevedo vai se apresentar no evento ‘Planeta Country’, em Coari (AM). Naiara será atração nacional do show que será realizado no Centro Cultural Carlos Braga.

Naiara Azevedo é nacionalmente conhecida pelo hit “50 reais”, além de ter participado da edição de 2022 do Big Brother Brasil, da rede globo. A venda de ingressos ainda não está aberta, mas terá início em breve, de acordo com a organização.

Os pontos de venda de ingressos serão presenciais, localizados na "Feat Conveniência", situada na rua do Contorno, 333, Duque de Caxias; e "Akitem Conveiência", no bairro União, no município de Coari. O público de fora do município que quiser adquirir ingressos, pode entrar em contato por meio do número: (97) 98124-2921.