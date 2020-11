Young Hellboy mostrará a infância do investigador paranormal; saiba tudo

Em 2021, o lendário criador de Hellboy, Mike Mignola, o co-escritor Tom Sniegoski, o artista Craig Rousseau, o colorista Dave Stewart e o escritor Clem Robins irão explorar um capítulo não contado da infância de Hellboy em ‘Young Hellboy: The Hidden Land’.

Nesta série de quatro edições da Dark Horse Comics, Hellboy e o professor Bruttenholm estão presos em uma ilha estranha após um acidente a caminho de um local de escavação sul-americano. Eles logo se vêem confrontados por todos os tipos de monstros, e mesmo quando o estranho que os resgata acaba sendo um dos heróis de Hellboy, eles não estão tão seguros quanto pensam que estão.

A minissérie de quatro edições apresenta capas do artista da Folklords Matt Smith. Mignola e o premiado colorista Dave Stewart fornecem a capa variante para a edição de estreia, com edições subsequentes apresentando capas variantes de Rachele Aragno (# 2), segundo Al Mega, do site Comic Crusaders.

Young Hellboy: The Hidden Land será lançado pela Dark Horse Comics em 17 de fevereiro de 2021, nos EUA. Ainda não há previsão de chegada ao Brasil.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

[email protected]