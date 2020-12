Yara Flor em ação em nova imagem de Liga da Justiça; vem ver

A Mulher-Maravilha Yara Flor, nossa representante amazônica, aparece lutando em uma nova imagem promocional. Ela literalmente voa em um céu chuvoso, com o Laço da Verdade em mãos e outros super-heróis por perto.

Na imagem, dinossauros parecem atacar uma cidade, que está sendo defendida por ela e Meera, de Aquaman.

A nova super-heroína faz parte de um evento especial, o DC Future State, uma série em Quadrinhos que mostrará uma nova geração de heróis, como Batman e Superman.

Os quadrinhos vão para as bancas em janeiro do ano que vem, lá na gringa. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

Átila Simonsen

