Xochitl Gomez estará em Doutor Estranho 2

Mais uma atriz teria se juntado ao elenco de Doutor Estranho 2: Xochitl Gomez, do Clube das Babás, é confirmada para a sequência do filme do mago Supremo.

A informação é do Deadline e é tudo que sabemos no momento. O personagem dela em Doutor Estranho no Multeverso da Loucura não foi revelado.

Aliás, sabemos quase nada sobre a continuação do longa da Marvel, além de Benedict Cumberbatch voltar ao papel de Stephen Strange. A Feiticeira Escarlate também estará lá, com Elizabeth Olsen como Vanda.

A direção de Sam Raimi (da trilogia de Homem-Aranha) deve estrear em 11 de fevereiro de 2022.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party