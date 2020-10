The Witcher: veja as primeiras imagens de Henry Cavill na 2ª temporada

Uma nova armadura, o mesmo bruxo. As primeiras imagens do Henry Cavill como Geralt, na segunda temporada de The Witcher, foram publicadas pela Netflix (abaixo).

As fotos mostram uma nova armadura, há detalhes diferentes no arco e um cabelo mais longo do que o usado na primeira temporada, porém igualmente branco.



A série foi mais uma que sofreu com a pandemia do novo coronavírus: com suas filmagens paradas, os fãs bruxos temiam por atrasos.



Até o momento, tudo que sabemos é que a segunda temporada estreia no próximo ano.





-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party