Você sabe qual é do dia 3 de outubro?

Alguns filmes são tão marcantes que decoramos até certas datas faladas aleatoriamente. É assim todo o dia 29 de agosto e acontece o mesmo no dia 3 de outubro, e você sabe por quê?

É que a data foi citada no filme ‘Garotas Malvadas’, pela personagem de Lindsey Lohan. Na cena, ela zomba de um rapaz - ou é uma forma distorcida de lembrar-se de uma conversa aleatória.

São quatro as cenas mais icônicas do Mean Girls: “Às quartas-feiras, nós usamos rosa”, “Vamos logo, otária. Nós vamos fazer compras”, a cena de desprezo dentro do carro conversível e "é 3 de outubro".

Juntando tudo, o fandom comemora a data com a #MeanGirlsDay,

