Viúva Negra vai falar sobre Budapeste, confirma Scarlett Johansson

Um dos grandes mistérios do Universo Marvel finalmente será revelado. É claro que estamos falando do que aconteceu em Budapeste entre Viúva Negra e Gavião Arqueiro.

A própria Scarlett Johansson confirmou que a história será contada no filme solo da super-heroína Natasha Romanoff.

“Nós todos concordamos que precisamos ver o que aconteceu em Budapeste. Isso começou como uma brincadeira em ‘Vingadores’ envolvendo Viúva Negra e Gavião Arqueiro, quando os dois estão falando um pouco sobre o passado. Acabou se tornando um easter egg, onde os fãs criaram várias teorias. Então, se nós não mostrássemos o que aconteceu lá, os fãs ficariam frustrados. Fico imaginando, o que aconteceu lá? Negócios inacabados é o tipo de coisa que persegue Natasha ao longo da vida, e Budapeste parece ter conexão com isso. Obviamente, a história principal não é centrada nesse acontecimento específico, mas é muito importante para entender o comportamento dela nos últimos filmes.”

Relembre a sinopse: No thriller de espionagem ‘Viúva Negra’, Natasha Romanoff confronta as partes obscuras de sua racionalidade quando uma perigosa conspiração atada ao seu passado vem à tona. Perseguida por uma força que não vai parar até destruí-la, Natasha deve lidar com sua história como espiã e com os relacionamentos despedaçados deixados para trás depois de se tornar uma Vingadora.

Viúva Negra tem data de estreia prevista nos cinemas em dia 05 de maio de 2021.

