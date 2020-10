Viúva Negra ganha novas fotos originais; vem ver

Sim, estamos ansiosos pelo filme solo de Viúva Negra, não importa o que tenha acontecido. E para aumentar mais a nossa hype, foram reveladas novas imagens do filme da super-heróica.

Em um livro oficial do filme da Marvel, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) aparece em cenas calmas (sentada à mesa) e em bastidores da produção. Já Yelena Belova (Florence Pugh) tem imagens mais ‘posadas’.

Novas fotos de "Viúva Negra" tiradas do livro original do filme pic.twitter.com/F1BsfbikNX — Avengers Assemble BR (@AAssembleBR) October 31, 2020

No thriller de espionagem ‘Viúva Negra’, Natasha Romanoff confronta as partes obscuras de sua racionalidade quando uma perigosa conspiração atada ao seu passado vem à tona. Perseguida por uma força que não vai parar até destruí-la, Natasha deve lidar com sua história como espiã e com os relacionamentos despedaçados deixados para trás depois de se tornar uma Vingadora.

Novas fotos de #BlackWidow do livro "Black Widow: The Official Movie Special Book". pic.twitter.com/uHhHMIlfsG — Avengers Assemble BR (@AAssembleBR) October 31, 2020

Viúva Negra foi adiado para maio do próximo ano.

