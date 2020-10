Ubisoft revela dubladores brasileiros de Assassin’s Creed: Valhalla

O game ainda está para chegar e é claro que as novidades não param. Dessa vez, a Ubisoft revelou os dubladores brasileiros do jogo.

Shallana Costa e Gabriel Noya dublam, respectivamente, as versões feminina e masculina do protagonista Eivor, que será homem ou mulher, a depender da decisão do jogador.

Shallana é uma ‘velha conhecida’ do mundo nerd: ela já dublou personagens em Doctor Who, Black Mirror The WAlking Dead e até Naruto Shippuden.

Já Gabriel Nova tem sua voz reconhecidíssima por Sett, em League of Legends, You-gi-Oh e Dragon Ball. Também é dublador de Paul (Pokémon) e Brago (Zatch Bell).

Assassin's Creed Valhalla será lançado em 10 de novembro para Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4 e PC. No lançamento do PS5, o jogo também será disponibilizado para o console.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party