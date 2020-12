Studio Ghibli publica mais de mil imagens em sua galeria; saiba mais

Já é Natal para os fãs do Studio Ghibli que publicou mais de mil imagens em sua galeria. Um total de 1.178 desenhos estão à disposição no site e o produtor Toshio Suzuki lembrou de ‘usar com bom senso’.

Vale destacar A Tartaruga Vermelha, Memórias de Ontem, O Castelo no Céu e Nausicaä do Vale do Vento, que ganharam 50 imagens cada um.

On Your Mark tem 28 ao todo, mas uma peculiaridade: as imagens do musical são de quando o diretor Hayo Miyazaki passava por um bloqueio criativo.

E ainda tem mais novidades. Para quem preferir, é possível procurar as imagens diretamente pelo nome do anime, basta acessar o site do Studio Ghibli.

