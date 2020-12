The Stand, de Stephen King, ganha série e data de estreia; confira

A visão apocalíptica de um mundo dizimado pela praga e envolto na briga entre o bem e o mal. Ok, o roteiro parece o de sempre, mas quem escreveu esse foi Stephen King, então sabemos que há algo maior nisso.

É o que esperas de The Stand, a série que a StarzPlay comprou e que vai estrear na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Japão, América Latina, Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suíça e Reino Unido simultaneamente.

A Terra foi destruída por um vírus letal. Os poucos sobreviventes se dividiram em facções: uma democrática, liderada pela Mãe Abigail (Whoopi Goldberg), uma senhora de 108 anos; enquanto a outra é mantida pela brutalidade de Randall Flagg, dono de poderes inexplicáveis.

No elenco, também temos Alexander Skarsgård, James Marsden (“Mrs. America”, “Disque Amiga para Matar”), Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard (“Aquaman”), Owen Teague, Henry Zaga (“Os Novos Mutantes”), Brad William Henke (“Manhunt”, “Orange is the New Black”), Irene Bedard, Nat Wolff (“Death Note”, “Cidades de Papel”), Eion Bailey, Heather Graham, Katherine McNamara (“Arrow”, “Maze Runner: A Cura Mortal”), Fiona Dourif, Natalie Martinez (“Corrida Mortal”), Hamish Linklater, Daniel Sunjata (“Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge”) e Greg Kinnear.

Na gringa, a série vai estrear dia 3 de janeiro de 2021.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]