Reboot de Animaniacs ganha divertido trailer e tem Pink e Cérebro também

Após 22 anos, os irmãos de Animaniacs retornam para uma série de 13 episódios. Produzido por Steven Spilnerg, o desenho também conta com a dupla que insiste em fazer apenas uma coisa, todos os dias: dominar o mundo.

Pink e Cérebro aparecem também trailer promocional e, como os irmãos, estão conectados ao mundo atual: Cérebro tem Facebook e os irmãos são apresentados a um tablet.

Ao final, o trio canta a música, mas a irmã tem uma atitude inesperada: ‘Never mainsplanning’, um termo que resume um homem comentando ou explicando algo a uma mulher de uma maneira condescendente, confiante, e, muitas vezes, imprecisa ou de forma simplista". A autora da expressão, Rebecca Solnit, atribui o fenômeno a uma combinação de "excesso de confiança e falta de noção".

O reboot vai ao ar no dia 20 de novembro, com todos os 13 episódios disponíveis somente no Hulu.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party