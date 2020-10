‘O sangue de Zeus’ é o novo anime +18 que chega à Netflix

Um plebeu, Heron, vive na Grécia antiga e descobre que é filho de Zeus e que seu propósito é salvar o mundo de um exército demoníaco (ou melhor, os Titãs). E é tudo que você precisa saber sobre ‘O Sangue de Zeus’, a nova animação que chegou hoje a Netflix.

Com oito episódios e uma média de 30 minutos cada, a animação mistura ação, ficção científica e fantasia. Detalhe importante: a classificação indicativa é 18 anos.

As the armies of man battle over ancient relics, one organization will do all it can to seal them away. Here’s a first look at 2021’s anime series adaptation of legendary action manga Spriggan in action! @DPInc_official pic.twitter.com/ukTzI0nlMS