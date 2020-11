Novos Mutantes vai para Digital; confira quando

Agora é oficial. O filme Novos Mutantes vai para os meios digitais, em uma semana. Exatamente isso: a conta oficial do X-men Movies publicou que o longa vi para Digital, Blu-ray e 4k ultra no próximo dia 17, junto na Disney+.

O site oficial mostra as opções de Digital, uma caixa especial de 4k Ultra HD Ultimate Collector’s Edition e Multi-screen Edition, além de um Best Buy Exclusive: Collectible Steelbook.

The New Mutants are ... POWERFUL! In one week, add The New Mutants to your X-Men collection on Digital, Blu-ray & 4K Ultra HD: https://t.co/w4A2tpqVIr pic.twitter.com/JMj5ARkAGO