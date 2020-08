Nova temporada de Power Rangers terá dubladores clássicos no Brasil

Hoje é o Power Ranger Day e temos motivos para comemorar!



A Mega Power Brasil acaba de anunciar que a segunda temporada de Power Ranger Beast Morphers (Morfagem Feroz, em livre tradução) terá o retorno de vozes já conhecidas. Diversos dubladores foram confirmados.



Alexandre Moreno volta a dublar o Ranger Vermelho Jason (vivido por Austin St. John). Ou seja, ouviremos novamente a voz do personagem da primeira temporada da série no Brasil, lançada por aqui em 28 de agosto de 1993.



Pedro Alcântara (o Tyler de Power Rangers Dino Charge), Caio Guarnieri (o Koda de Power Rangers Dino Charge) e Alex Minei (Ivan de Power Rangers Dino Charge) também retornam aos seus papéis.



Marco Ribeiro, a segunda voz do Detetive Espacial Gavan, irá dar vida à contraparte americana do personagem, o Comandante Chaku que aparece na segunda temporada de Morfagem Feroz.





-

Gostou? Manda uma sugestão para [email protected]



Átila Simonsen

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party