Mulher Maravilha 1984: Nova imagem de armadura dourada é publicada. Confira

O mundo nerd teve um bom domingo, A atriz Gal Gadot, que interpreta Mulher Maravilha, publicou as imagens de capa da Rolling Stone colombiana. Se não bastasse vermos a atriz em um modelito escuro, a outra foto é da armadura dourada da super-heroína (veja abaixo)

A Princesa de Themyscira aparece com o Laço da Verdade em uma mão e sem o capacete dourado mas com as luzes coloridas que devemos ver quando o filme sair (até agora, a data é 25 de dezembro). Me lembrou muito umas cenas do último (e eletrizante) trailer da DC Comics

Mulher Maravilha 1984 continua com a diretora Patty Jenkins, o que nos garante duas coisas: o filme vai ser bom, sim, e teremos uns momentos românticos desnecessários (não, eu não engulo o Trevor como par de Diana Prince).

De todo modo, será mais um filme feminista e empoderado (amém), apesar da volta de Chris Pine no papel do boy. Pedro Pascal e Kristen Wiig serão os vilões e dificilmente irão nos decepcionar.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party