Monster Hunter tem cartazes assustadores divulgados; veja todos

Os Diablos estão chegando! E dessa vez, invadiram os pôsteres internacionais do filme Monster Hunter. Nos cartazes do novo longa com Milla Jovovich, os monstros gigantes são os principais destaques.

Lembrando que o filme é praticamente um live-action do game com o mesmo nome. Além de Milla, a participação de Palico foi confirmada em um comercial e agora também está em um dos pôsteres.

E porque as coisas podem ficar melhores, ainda teremos um crossover entre o filme e o game Monster Hunter World: Iceborne em um evento especial.

Confira a sinopse: Paralelo ao nosso mundo, existe outro: um mundo de poderosos e perigoso monstros que controlam seus territórios com ferocidade mortal. Quando a Tenente Artemis (Milla Jovovich) e seu esquadrão de elite são transportados através de um portal que liga os dois mundos, eles vão ser confrontados com a experiência mais chocante de suas vidas. Em sua desesperada tentativa de voltar para casa, a corajosa tenente encontra um caçador misterioso (Tony Jaa), cujas habilidades únicas permitiram com que ele sobrevivesse nessa terra hostil. Enfrentando incansáveis e aterrorizantes ataques dos monstros, os dois guerreiros se unem para lutar contra eles e encontrar um meio de voltarem para casa.

O filme será lançado nos cinemas brasileiros em 31 de dezembro.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]