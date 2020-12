The Mandalorian e Baby Yoda estão em Fortnite em trailer; confira

Tínhamos falado disso ontem mesmo, mas agora é oficial: The Mandaloroan e Baby Yoda estão no Battle Pass Fortnite Season 5. No capítulo 2: Ponto Zero,temos atualizações de mapa, nova jogabilidade e sistema de missões, além das recompensas e os skins.

Vamos com calma, porém. A nova temporada não será inteiramente baseada em Star Wars, como foi o caso da Temporada 4 com o tema Marvel (aliás, Galactus está vindo aí, não se esqueçam).



Fortnte Temporada 4 está todo pronto para seu final com a vinda de Devourer of Worlds. A chegada de Galactus invadindo a ilha Fortnite abrirá caminho para várias mudanças feitas na Battle Royale com o lançamento da Temporada 5.

Ainda de acordo com os vazamentos do Fortnite, a próxima temporada provavelmente começará em 2 de dezembro

