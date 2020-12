Kenobi começará filmagens em breve; saiba quando

Parece que finalmente a nova série de Star Wars sairá do papel. O seriado sobre a vida de Obi-Wan Kenobi começará as gravações em janeiro do próximo ano. Isso de acordo com o site Productions List, que também revelou as cidades das locações.

O spin-off será gravado tanto em Londres (Reino Unido) quando em Boston (EUA), com a presença de Ewan McGregor sendo Kenobi novamente, como na trilogia prequels (A Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e A Vingança dos Sith).

A história se passará logo após o filme Han Solo e antes de antes de Star Wars Rebels. Ou seja, Obi-Wan estará mais velho, porém não ao ponto de ser o mestre de Luke Skywalker.

A nova série de Star Wars ainda não tem previsão de estreia.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]