JK Rowling exalta sua transfobia em novo livro

Por essa nem eu esperava. A autora J.K Rowling lançou mais um livro, com uma história no mínimo polêmica. Dessa vez, com o nome de Troubled Blood (Sangue Perturbado), a obra trata de um serial killer que se disfarça de mulher para assinar… outras mulheres.



Sob o pseudônimo de Robert Galbraith, a escritora de Harry Potter tem uma nova série, chamado Cormoran Strike. Troubled é o quinto livro. No anterior, The Silkorm (bicho da seda, em tradução livre), JK descreve uma personagem trans como instável e agressiva.



O tabloide britânico The Telegraf diz que Rowling fala sobre uma caso arquivado, onde a suspeita é de um assassino em série vestir-se de mulher para matar.



E vocês ainda se lembram do prêmio que ela recusou? O Ripple of Hope (Onda de Esperança, em tradução livre) foi criado pela Fundação Robert F Kennedy Human Rights. A premiação é voltada a pessoas que “demonstraram compromisso com mudanças sociais”.



A decisão de devolver o prêmio aconteceu depois que o presidente da Fundação, Kerry Kennedy, chamou a autora de transfóbica e a considerou “responsável por machucar pessoas trans”. E o cara está certo.



A escritora fez declarações bem absurdas sobre as pessoas trans recentemente e, em nota pública, afirmou que 'concorda com os médicos e terapeutas que entraram em contato [com ela] e desejam ver uma exploração adequada dos fatores que levam para isso [a transição]'.



O comunicado é todo baseado em fake news e em casos raríssimos de pessoas arrependidas.



Desde as declarações de Rowling, a comunidade trans e muitos artistas (incluindo o ator de Harry Potter, Daniel Radcliffe) responde à autora o quão errada ela está. E a exclusão, a discriminação e a transfobia só aumentam, inclusive em quem é uma pessoa trans.



Mas o que é uma prevenção ao suicídio de pessoas, não é mesmo?



Átila Simonsen

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party